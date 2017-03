Auteurs polynésiens : à vos plumes !

PARIS, le 24 mars 2017 - A l'occasion de l'ouverture du salon du livre de Paris vendredi, Caroline Tang, déléguée de la Polynésie française à Paris, a lancé un concours littéraire. Ce concours de nouvelles a pour thème le déracinement. Les œuvres seront recueillies jusqu’à fin juin et le palmarès révélé en septembre prochain au moment de la rentrée littéraire nationale.



« Nous avons souhaité donner, à tous les Polynésiens et les Polynésiens de cœur, la possibilité de s’exprimer sur le déracinement qui est le leur, si loin du fenua » , a expliqué Caroline Tang, au lancement du concours de nouvelles, au salon du livre de Paris.i[ « La vie en métropole est si différente de la vie polynésienne. Tout change : le climat comme les rapports humains. Ce concours est donc une opportunité [pour les auteurs] d’exprimer leurs émotions, leur vécu. Le livre est un essentiel, une nécessité »

]i



Les œuvres devront être adressées à la délégation de la Polynésie française au plus tard le vendredi 30 juin au plus tard. Elles devront être traduites, en langue française, par écrit, sur quatre feuillets au plus. Le concours est ouvert uniquement aux personnes de seize ans et plus.



Le jury se réunira en juillet. Le palmarès sera annoncé en septembre prochain, au moment de la rentrée littéraire nationale, lors d’une soirée culturelle dans les locaux de la Polynésie française à Paris, au 28 boulevard Saint Germain.



Christian Robert, président de l’Association des Editeurs de Tahiti et ses Iles et partenaire de l'événement, était lui aussi présent pour le lancement du concours. Il s’est réjoui d’une telle initiative : i[« Toute manifestation qui encourage la lecture et l’écriture est d’utilité publique. Nous soutenons toutes les manifestations littéraires. […] Tous sont forcément bénéfiques. Nous croyons que le livre est un essentiel, une nécessité qui est la même en Polynésie, en Calédonie et partout dans le monde." ]i