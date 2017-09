Australie: une église refuse de marier un couple pour le mariage gay sur Facebook

Sydney, Australie | AFP | vendredi 14/09/2017 - Le Premier ministre australien a défendu vendredi le droit d'une église de refuser de marier un couple après l'annonce par la presse de l'annulation de son mariage au motif que la fiancée avait affiché son soutien au mariage gay sur les réseaux sociaux.



Depuis mardi, les 15 millions d'électeurs australiens sont appelés à se prononcer par vote postal, sur la base du volontariat, sur la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Les résultats, attendus à la mi-novembre, ne sont pas contraignants mais le Premier ministre Malcolm Turnbull a promis d'organiser un vote au Parlement sur le sujet en cas de victoire du "oui".



Le vote a galvanisé les deux camps. Certains membres respectés du clergé sont montés au créneau pour dénoncer le mariage gay, prévenant que sa légalisation pourrait empiéter sur la liberté religieuse. Selon le groupe Fairfax Media, l'église d'un couple qui voulait se marier à Ballarat, ville rurale de l'Etat de Victoria, a annulé le projet après que la fiancée eut posté sur Facebook un message de soutien à la légalisation du mariage gay.



"Vous pouvez sûrement comprendre que votre engagement en faveur du mariage entre personnes du même sexe est contraire aux enseignements de Jésus Christ ainsi qu'à la position biblique de l'Eglise presbytérienne d'Australie et de moi-même", écrit le pasteur à la fiancée dans une lettre publiée par Fairfax. "Cette divergence de vues a des conséquences pratiques en ce qui concerne votre mariage à venir. En le célébrant, il apparaîtrait (...) que je soutiens vos opinions sur le mariage entre personnes du même sexe ou que je ne me soucie pas de cette question".



L'église Ebenezer St John's n'a pas souhaité dans l'immédiat faire de commentaire. Mais M. Turnbull a défendu la décision du pasteur, déclarant que les "églises sont libres de marier qui elles veulent". "Les églises ont le droit de marier ou de ne pas marier qui elles veulent. Cela fait partie de la liberté religieuse. Ma propre église, l'Eglise catholique, refuse d'unir ceux qui ont déjà été mariés", a-t-il dit à la presse.



M. Turnbull est personnellement favorable au mariage gay. Mais il doit affronter l'aile droite de son parti conservateur, très hostile au mariage pour tous.



Les partisans du "non" au vote postal s'inquiètent des conséquences de la légalisation du mariage gay sur la liberté de culte mais M. Turnbull comme le chef de l'opposition travailliste Bill Shorten ont dit que celle-ci continuerait d'être garantie en cas de réforme.