Australie: le Queensland balayé par le cyclone Debbie

Ayr, Australie | AFP | mardi 28/03/2017 - Le Nord-Est de l'Australie essuyait mardi les pluies torrentielles et les vents violents du cyclone Debbie qui a arraché des arbres et des toitures sur son passage et provoqué l'évacuation de milliers d'habitants, avant de faiblir.



Plusieurs îles au large de l'Etat du Queensland, prisées des touristes étrangers car proches de certains sites de la Grande barrière de corail, ont été les premières touchées par la tempête qui a été accompagnée de rafales à 270 km/h.

Les autorités avaient initialement redouté l'arrivée du cyclone à l'aube, au moment de la marée haute, ce qui présentait un risque très fort d'inondations et de vagues submersives.

Mais la progression de Debbie a ralenti durant la nuit et il a touché les côtes entre les villes d'Airlie Beach et Bowen en début d'après-midi.

En fin de soirée, le cyclone a été rétrogradé en catégorie deux sur une échelle qui en compte cinq et devait continuer à s'affaiblir.

Au moins une personne a été grièvement blessée mais le nombre exact de victimes et l'étendue des dégâts n'étaient pas encore connus, alors que les conditions restaient encore trop dangereuses pour l'intervention durant la nuit des équipes de secours malgré des centaines d'appels à l'aide.

"Dès l'aube demain (mercredi matin, NDLR), nous enverrons des personnes faire une évaluation rapide des dégâts", a déclaré la Première ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk.

"Tout le monde sera sous le choc demain en voyant tout l'impact de ce cyclone. Moi-même je m'y prépare", a-t-elle ajouté.

Les services du gouvernement fédéral se tiennent prêts à fournir une aide au Queensland, avec des militaires, des hélicoptères et des avions prêts à se mobiliser.

Les effets du cyclone ont été ressentis sur une longue bande côtière, d'une distance équivalente à celle entre Londres et Berlin mais avec une intensité moindre par endroits.

"On a eu l'impression toute la nuit d'être sous un train de marchandises, le vent faisait trembler le bâtiment", a raconté à l'Australian Broadcasting Corporation Cameron Berkman, en vacances sur Hayman Island, dans le nord de l'archipel des Îles Whitsunday.

Les choses étaient également chaotiques à Airlie Beach, principal port de départ vers les Whitsunday.

"Des arbres à terre, des informations faisant état de vitres brisées et de toitures commençant à se décrocher", a rapporté dans un tweet Mark Ryan, le ministre de la Police, des Pompiers et des Services d'urgences du Queensland.

- 45.000 foyers sans électricité -

Ian Stewart, de la police du Queensland, a estimé qu'il y avait "certainement des dégâts structurels", et au moins une personne grièvement blessée par l'effondrement d'un mur. Il a dit s'attendre à de nombreux dégâts mais aussi à d'autres blessés "si ce n'est des morts".

L'agence météorologique australienne, qui prévoit 50 centimètres de précipitations, a exhorté les habitants à rester à l'abri jusqu'à nouvel ordre.

"Ne vous aventurez pas dehors si vous êtes dans l'oeil du cyclone car des vents destructeurs peuvent se remettre n'importe quand à souffler dans une autre direction", a-t-elle dit.

Mme Palaszczuk, qui a qualifié la tempête de "monstre", a affirmé qu'au moins 45.000 foyers étaient privés d'électricité tandis que les communications étaient coupées dans de nombreux endroits et que des centaines d'écoles ou de centres pour les enfants étaient fermés.

Les autorités avaient dit aux habitants de se préparer à la plus forte tempête depuis le cyclone Yasi en 2011, qui avait détruit des maisons du nord du Queensland, des récoltes et fait 1,4 milliard de dollars australiens (979 millions d'euros) de dégâts.

Quelque 3.500 personnes ont été évacuées des villes de Home Hill et Proserpine, à une centaine de km au sud de la ville touristique de Townsville, un point de départ d'excursions sur la Grande barrière de corail.

Environ 2.000 autres résidant sur la zone côtière centrale de Bowen ont également été évacuées.

Quelque 25.000 habitants des parties les plus basses de Mackay, plus au sud, ont été incités à s'abriter en hauteur par crainte de vagues pouvant atteindre plus de deux mètres.