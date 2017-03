Australie: deux morts et des villes inondées après le passage du cyclone Debbie

Beenleigh, Australie, le vendredi 31 mars 2017 - Deux femmes ont péri dans les pluies torrentielles causées par le cyclone Debbie qui a balayé le nord-est de l'Australie, une région côtière où les inondations ont provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.



Le cyclone Debbie, de catégorie quatre sur une échelle qui en compte cinq, a déferlé mardi sur l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie. Il était accompagné de vents destructeurs et de pluies diluviennes. Des centaines d'arbres ont été arrachés et des bateaux ont été projetés à l'intérieur des terres.



Debbie a depuis été rétrogradé en dépression tropicale, mais en se déplaçant vers le sud-est il a continué à déverser des trombes d'eau sur les côtes de la Nouvelle-Galles du Sud (NGS), au sud du Queensland, et sur Sydney.



La police locale a annoncé que le corps d'une femme "qui avait disparu dans les inondations dans une zone rurale" à environ 100 km au sud de Brisbane, la capitale du Queensland, a été retrouvé vendredi.



A Gungal, une localité à environ 300 km au nord de Sydney, le corps d'une autre femme, âgée de 64 ans, a également été découvert vendredi. La victime était en voiture lorsque son véhicule a été emporté par les eaux.



Lismore, sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, a été particulièrement touché par les inondations. Les services des urgences de l'Etat ont évoqué des niveaux d'eau de trois mètres.



"C'est le pire (déluge) que j'ai vu de ma vie", a déclaré à l'Australian Broadcasting Corporation (ABC) Peter Hannigan, un agriculteur dont les terres se trouvent juste au nord de Lismore.



"A mesure qu'on essaye d'aller voir les gens (...), on pourrait avoir de très mauvaises nouvelles", a indiqué sur ABC le commissaire adjoint par intérim de ces services, Mark Morrow. "Des gens ont pu périr durant la nuit dans ces inondations, on n'en sait encore rien".



Des ordres d'évacuation ont été décrétés à Tweed Heads, Kingscliff et Murwillumbah, trois villes situées au bord de l'océan Pacifique. Des localités touristiques comme Gold Coast étaient également sous les eaux.



- 770 millions de dollars de dégâts -



Dans les régions durement touchées par le passage de la tempête, comme Mackay, Bowen et les îles Whitsundays, 50.000 foyers étaient toujours privés d'électricité.



Quelque 1.300 soldats ont été mobilisés pour contribuer à l'évaluation des dégâts et aux opérations de nettoyage, à la réparation des infrastructures et la distribution d'aide.



Le Conseil des assureurs d'Australie estime à environ 1 milliard de dollars australiens (770 millions de dollars américains), les dommages infligés à la région.



Mais Debbie pourrait également avoir endommagé davantage la Grande barrière de corail, site emblématique classé au patrimoine mondial et déjà victime du blanchissement, selon des scientifiques.



La survie des coraux des parties centrale et septentrionale de cet écosystème marin qui s'étend sur 2.300 km au large du Queensland est déjà en question, après des épisodes de blanchissement massif sur deux années consécutives dus à la hausse des températures de l'eau.



Dans certaines conditions, les tempêtes sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie des coraux victimes de la chaleur grâce à l'effet refroidissant de la pluie et de la couverture nuageuse.



Mais Debbie est passé sur la partie sud de la Grande barrière de corail qui n'a pas été très touchée par le blanchissement et les scientifiques craignent que ses vents violents et les courants n'aient endommagé les coraux.



"Il est passé sur une partie méridionale qui faisait la transition entre les coraux victimes de blanchissement sévère et les coraux sains, le cyclone a frappé une partie du récif qui a échappé à moitié au blanchissement cette année", a dit à l'AFP James Kerry, biologiste marin à l'Université James Cook. "Il a probablement provoqué de gros dégâts dans le corridor qu'il a emprunté, peut-être sur une centaine de kilomètres", a-t-il ajouté.