Au tribunal : quand les réunions de famille dégénèrent...

Le prévenu de 43 ans qui s'est, hier, présenté au tribunal devait répondre de l'accusation d'outrages sur personne dépositaire de l'ordre public. Les faits remontent au 12 janvier 2017. Ce soir-là, l'homme rentre chez lui dans un état avancé d'alcoolisation et détruit la totalité de son salon ainsi que sa télé. Sur place, terrorisée, la mère de sa fille de 6 ans appelle les gendarmes à l'aide. Lorsque ces derniers arrivent au domicile, ils trouvent l'homme endormi dans la chambre de son enfant. Il se réveille immédiatement et commence alors à insulter les forces de l'ordre. S'ensuit une telle litanie que les gendarmes se voient dans l'obligation d'arrêter l'homme tant il est virulent.



Hier, pas de virulence au tribunal. Bien au contraire, c'est un homme se disant dépressif qui s'est présenté, abattu, à la barre. Le père de famille, dont le casier judiciaire comporte déjà deux condamnations pour des faits similaires, a expliqué avoir perdu son emploi dans la sécurité suite à sa première condamnation. Aux questions de la présidente sur son comportement, l'homme a reconnu les faits. "L'enquête dit que vous aviez bu 48 bières, est-ce possible?". Deux secondes de réflexion et l'homme se souvient finalement qu'il "n'était pas seul". " Vous avez tout de même cassé votre télévision!"… "Oui, je voulais me suicider avec". Et la présidente du tribunal de répondre " Le suicide à la tété, c'est une première!"

Le procureur de la République, tenant compte de la récidive, a requis une peine ferme de six mois d'emprisonnement.