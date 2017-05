Au moins 70 mineurs bloqués dans une mine en Iran

Téhéran, Iran | AFP | mercredi 03/05/2017 - Au moins 70 mineurs étaient bloqués mercredi dans une mine de charbon dans le nord de l'Iran, après une explosion accidentelle, ont rapporté des médias iraniens.

La mine, où travaillent quelque 500 personnes, est située près de la ville de Azad Shahr, dans la province de Golestan.

L'agence officielle Irna, citant un "responsable informé", a affirmé qu'il pourrait y avoir plusieurs morts car l'explosion s'est produite lors du changement des équipes et que de nombreux ouvriers se trouvaient non loin de là.

Aucun responsable n'avait cependant confirmé officiellement cette information mercredi après-midi.

"Quarante ouvriers sont coincés dans une partie de la mine, et trente à quarante dans une autre", a déclaré Pirhossein Koulivand, chef des opérations d'urgences d'Iran cité par les agences de presse Fars et Isna.

"Les équipes de secours tentent de creuser un tunnel pour atteindre les mineurs coincés mais la concentration de gaz rend leur travail difficile", a déclaré un responsable de la province.

Le président iranien Hassan Rohani a dépêché sur place le ministre du Travail Ali Rabiie, selon les medias.

Au total, 28 mineurs ont été admis dans différents hôpitaux de la région et douze autres sont sortis indemnes de l'explosion provoquée par la tentative de mise en marche du moteur d'un chariot, selon M. Koulivand.