Au lycée hôtelier, élèves et professeurs unis face à l'obésité

PAPEETE, le 20 octobre 2017 - La 2ème édition de Bien manger bien bouger était organisée ce vendredi matin au lycée hôtelier de Tahiti. Parcours de santé et ateliers autour de l'alimentation étaient organisés pour sensibiliser les jeunes sur le rôle de l'alimentation dans la santé.



Le constat est sans appel : en l'espace de 10 ans, l'obésité a doublé au lycée hôtelier de Punaauia. Grâce aux enquêtes menées par l'infirmière et les professeurs d'éducation physique et sportive, le doute n'est pas permis. Les chiffres montrent que l'indice de masse corporelle moyen (IMC) est passé de 25.28 à 26.17 de 2006 à 2016.



"C'est une tendance confirmée en 2017. Je pense que ces données sont intéressantes car nos élèves représentent un peu tous les élèves. Ils viennent de tous les archipels. Le lycée est un mix du lycée général/technique, et du lycée professionnel. Nous sommes assez représentatifs de ce qu'il se passe en Polynésie" , commente le chef d'établissement, en poste depuis trois ans.



Pour contrer la montée en puissance de ce phénomène, les équipes du lycée hôtelier se mobilisent tout au long de l'année. Des efforts sont faits pour ne pas inciter les lycéens à grignoter entre les repas. En cours de cuisine, les aliments utilisés sont le plus sains possibles et issus du territoire. Un événement phare vient s'ajouter à cette bataille quotidienne : une journée bien manger bien bouger (BMBB).