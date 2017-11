Au Salon de Moorea : Vairea, graveuse sur verre

MOOREA, 8 novembre 2017 - Le Salon de Moorea est organisé sur la plage publique de Tiahura, ce week-end. Professionnels du tourisme, artisans, agriculteurs et apiculteurs pourront y exposer leurs produits et leur savoir-faire. Parmi eux : Vairea Terai-Fabre, une artisane de 37 ans qui tente de développer son activité de gravure sur verre. Rencontre avec cette dame passionnée et pleine de talent.



Le Comité du Tourisme de Moorea organise, en partenariat avec la municipalité, le premier salon de l'île sœur du vendredi 10 au dimanche 12 novembre prochains, sur la nouvelle plage publique de Tiahura. Au programme de ce grand week-end festif, on aura une exposition de différents produits artisanaux et du terroir faite par des artisans, des agriculteurs, des horticulteurs ou des apiculteurs locaux. De même, des stands d’ateliers traditionnels ou autres tels que coiffure ou de bien-être seront mis en place pour le public, en plus de diverses animations.



Cette manifestation reflète la volonté du Comité du Tourisme et de la municipalité de Moorea, de dynamiser les animations sur l'île sœur en donnant un coup de pouce aux professionnels du tourisme aux artisans locaux.



La rédaction de Tahiti Infos a justement voulu aller à la rencontre de l’une des artisanes de Moorea : Vairea Terai-Fabre, qui a décidé d’exposer ses produits de gravure sur verre lors de ce salon, afin de mieux se faire connaitre auprès du public.



Originaire de Paopao et mère de 3 enfants, Vairea s’est lancée depuis quelques années dans la gravure sur verre. Son activité consiste à inscrire des dessins ou des motifs polynésiens sur tout type de support de verre. Parmi les produits finis de Vairea, on retrouve surtout des pièces de vaisselle tels que verres, assiettes, pichets ou encore bonbonnières. Le tout avec des " prix accessibles pour que tout le monde puisse s’en procurer ".



L’idée de faire de la gravure sur verre lui est venue lorsqu’elle aidait son concubin, qui est agriculteur, dans les champs d’ananas.

"Il y a 5 ans, je faisais des gravures sur verre pour passer le temps à la maison, lorsqu’on ne travaillait pas dans les champs, c’est-à-dire en saison de pluie ou en saison creuse. Je voyais ensuite que cela intéressait beaucoup de gens. Je me suis alors dit que cette activité pouvait marcher ", se rappelle-t-elle.



Déterminé et confiante, Vairea démarra alors son activité malgré le peu de moyen à sa disposition. " Pour commencer, j’avais acheté une petite machine à gravure. Puis, je vendais mes produits en bord de route ou dans des petites expositions tels que les brocantes à Moorea ", explique-t-elle. Pour réussir, Vairea Terai-Fabre a su compter sur ses propres qualités.

" Depuis mon adolescence, j’aime faire des dessins. J’essaye de créer des gravures sur verre avec des dessins ou des motifs originaux, et surtout en évitant de copier les autres. Le fait d’être en contact quotidiennement avec la nature, par exemple en allant dans mes champs d’ananas m’aide à trouver l’inspiration ", nous confie-t-elle.

Avec sa détermination, l’artisane a su se faire remarquer auprès du public par la qualité et la beauté de ses produits. Sur le conseil de ses amis, elle décide d’élargir sa clientèle en participant notamment chaque année, avec succès, au marché de la Fête des mères, durant le mois de mai, et au marché de Noël, pendant le mois de décembre, à Papeete.



Elle participe aussi chaque semaine à l’exposition des produits des artisans des Moorea, lors de l’arrivée des bateaux de croisières tels que le navire Paul Gauguin.



Ambitieuse, Vairea rêve d’agrandir son activité. Pour cela, elle souhaite avoir son propre local commercial et, si possible, embaucher des jeunes. L’un des moyens pour atteindre cet objectif serait de se tourner vers l’étranger.

" J’aimerais trouver prochainement des partenaires de confiance pour exporter des produits en verre qui me conviennent et pourquoi pas étudier la possibilité d’exporter mes produits gravés à l’international ", explique-t-elle, en précisant avoir " déjà quelques commandes de la France, de la Nouvelle Calédonie et de l’Amérique. En fait, ils ont eu connaissance de mes produits par des croisiéristes qui en ont déjà acheté auparavant avec moi à Moorea ".



Malgré sa volonté de développer son activité, Vairea veut rester prudente et affirme ne pas vouloir brûler les étapes. " Je me sens pas encore tout à fait prête dans le cas où mes commandes venaient à se multiplier. Il va falloir que je me prépare à bien gérer tout cela. Il faut aller doucement mais surement ", estime-t-elle.

Vairea présentera ses produits lors du Salon de Moorea, ce week-end, plage publique de Tiahura.