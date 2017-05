Au Pérou, 1.500 personnes portent les noms de personnages de "Star Wars"

Lima, Pérou | AFP | vendredi 04/05/2017 -Obi-Wan Kenobi est né au Pérou. L'état civil l'atteste et l'autorité chargée d'enregistrer l'identité des nouveaux-nés a fait savoir jeudi qu'ils sont 1.459 dans le pays à porter le nom de personnages de la saga "Star Wars".



Le prénom le plus populaire est Leia, comme la princesse incarnée à l'écran par l'actrice américaine Carrie Fisher dans les premiers films: 533 Péruviennes le portent, a indiqué le Registre national d'identification et d'état civil (Reniec) sur son compte Twitter, 40 ans après la sortie du premier opus de "La guerre des étoiles", en 1977.



Parmi les autres prénoms les plus appréciés, on retrouve celui de Han (Solo), joué par Harrison Ford jusqu'au septième épisode. Il est porté par 365 Péruviens, suivi par Orson, en "hommage" à Orson Callan Krennic, le directeur de la division de recherches des armes avancées chargé de la construction de l'Etoile noire. Ils ont été 210 enfants à être nommés ainsi, tandis que 198 autres se dénomment Luke, en référence au chevalier Jedi Luke Skywalker, un des principaux héros de la saga, interprété par Mark Hamill.



Le robot R2-D2 n'a pas été oublié, avec 20 enfants portant ce prénom. Les méchants de la série ont eu moins de succès.