Au Bangladesh, un million de palmiers comme paratonnerres

Dacca, Bangladesh | AFP | mardi 23/01/2017 - Le Bangladesh a commencé à planter un million de palmiers destinés à servir de paratonnerres alors que la foudre tue des centaines de personnes chaque année dans ce pays d'Asie du Sud, a annoncé mardi un responsable.



Les autorités ont déclaré l'an dernier la foudre comme catastrophe naturelle avec plus de 200 décès officiellement enregistrés en 2016 dont 82 en une seule journée de mai.



Selon des experts, le chiffre réel serait bien plus élevé car les décès en zone rurale ne sont souvent pas signalés à la police. Un organisme indépendant a, lui, calculé que 349 personnes seraient mortes foudroyées au Bangladesh l'année dernière.



Le gouvernement cherche depuis plusieurs mois un moyen de lutter contre ce fléau, imputable à la conjonction de la topographie plate du pays, de la déforestation des zones agricoles et de la multiplication des orages due au changement climatique.



"Nous avons déjà commencé à planter des palmiers dans des zone rurales (...) nous planterons un million de palmiers d'ici juin de cette année", a déclaré à l'AFP Shah Kamal, secrétaire en charge de la gestion des catastrophes au sein du gouvernement.



Pour les experts, le bilan humain élevé est notamment dû au manque d'arbres, dont les branches peuvent absorber l'impact.



Pour le météorologiste respecté Shah Alam, qui a étudié la foudre, la plantation d'arbres aidera à diminuer le nombre de morts mais ses effets ne se feront sentir qu'à long terme.



"Les palmiers prennent des années à grandir. Mais c'est très clairement un bon choix du gouvernement. Cela réduira les morts", a estimé cet ancien directeur de l'institut de météorologie du Bangladesh.