Atterrissage d'urgence d'un vol de China Eastern en Australie

Sydney, Australie | AFP | lundi 11/06/2017 - Un avion de ligne de China Eastern a dû faire demi-tour et atterrir en urgence à Sydney en raison d'un problème sur le capot d'un moteur qui s'est déchiré, a annoncé lundi la compagnie.

Les passagers de l'Airbus A330, terrifiés, ont raconté avoir entendu un énorme bruit peu après le décollage du vol MU736 de l'aéroport de Sydney dimanche soir. L'équipage a fait évacuer les sièges près du moteur touché et l'appareil, qui était en partance pour Shanghai, a rebroussé chemin. Il n'y a eu aucun blessé.

"L'équipage a observé une situation anormale sur le moteur gauche et a décidé de rentrer immédiatement à l'aéroport de Sydney", a déclaré à l'AFP un porte-parole de China Eastern. "L'avion est inspecté à l'aéroport de Sydney".

Sur des photographies publiées sur les réseaux sociaux, on voit un énorme trou sur le capot du moteur de l'appareil.

Un passager qui n'est pas identifié a raconté à la télévision Channel Seven: "On a décollé et puis tout d'un coup, j'ai entendu comme un +ZZZZZZZZZZ+ et c'était vraiment vraiment très très fort. Ca sentait le brûlé. Oh j'ai eu peur oui, j'ai eu vraiment peur. Notre groupe était terrifié".

Un autre passager à déclaré sur Channel Nine: "l'aile sur la gauche a émis un bruit assourdissant et ils ont évacué tous les sièges".

China Eastern a déclaré que les passagers quitteraient l'Australie lundi.