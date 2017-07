Athlétisme – Saut en longueur : Raihau Maiau champion de France Elite 2017

Parole à Raiau Maiau :



Tu reviens de loin ?



« Après un an et demi de galère avec ma rupture totale du tendon d'Achille, je sais d'où je viens ! Seuls les gens qui ont été blessés comprendront mon ressenti. C’est un peu comme une petite leçon de vie. Souvent il faut toucher le fond pour pouvoir mieux apprécier la valeur d'une victoire. J’adresse un gros fa’ito’ito à tous ceux qui passent par des difficultés ou des épreuves. »



Qu’est ce qui t’a poussé à persévérer ?



« Peut être que j’aime souffrir (rires). On peut éprouver de la satisfaction à aller au delà de soi même. J’ai été et je suis curieux de voir jusqu’où mon corps peut m’emmener. »



Qu’as-tu ressenti après ton saut à 8m22 ?



« Une sensation de puissance mais aussi une sensation de soulagement après avoir vécu une année dans le doute. Je me suis rendu compte qu’après tout ça je pouvais sauter aussi loin. »



Tu as pu battre le n°1 français ?



« Je me bats plutôt contre moi même. Je le connais bien et je le vois plus comme un modèle que comme un adversaire. »



Tes objectifs ?



« Je viens d’avoir mon master 1 Staps en entrainement sportif, j’espère pouvoir revenir sur le fenua après ma carrière sportive, après les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Je compte continuer en master 2 l’année prochaine même si ce n’est pas évident de gérer les entrainements, la récupération et les études. »



Un dernier mot ?



« Enfin ! Le titre de champion de France Elite, je suis très heureux. Big up à toutes les personnes qui m'ont soutenu, plus particulièrement à ma famille. Je fais un clin d'œil à ma sœur Maureen et à mon coach Dominique Hernandez » Propos recueillis par SB