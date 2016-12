Athlétisme – Javelot : Teura Tupaia en stage en Nouvelle Zélande

La Polynésie française a son athlète-prodige : Teura Tupaia, un jeune athlète surdoué comme il en existe peu. Son meilleur résultat de 2016 a été sans doute sa 4e place lors des championnats d’Europe cadets, à Tbilissi en Géorgie, en juillet dernier. Il y battait à nouveau son propre record de Polynésie avec un lancer de javelot de 71,74m, une excellente performance pour le jeune Teura, licencié au club d’Aorai.



Multipliant les déplacements, Teura Tupaia et son entraîneur Léo Brinkfield sont actuellement en Nouvelle-Zélande au Millénium Stadium pour un stage, avec notamment Didier Poppé un spécialiste de lancers. Poppé est l’homme qui entraine Jacko Gill, le jeune prodige Néozélandais « qui suit la même trajectoire que Usain Bolt en terme de précocité », dans la discipline du lancer de poids. Teura Tupaia n’est pas non plus en reste en terme de précocité, au vu de ses excellentes performances en javelot, mais pas seulement, puisqu’il est heptathlonien.



Le programme du stage de formation n’est pas axé que sur les lancers puisque Teura s’est orienté sur les épreuves combinées.



Ils profitera donc des multiples avantages de l’encadrement réservé aux sportifs de haut niveau qu’offrent les installations du Millénium, notamment pour la longueur et le sprint, il profitera également des compétences d’Eléna Vinogradova (ancienne sprinteuse russe) coach de Sarah Cowley, l’heptathlonienne olympique Kiwi . La compétition de mardi dernier lui a permis de lancer le javelot à 67m20 et le poids a 13m87, des performances encourageantes pour la suite. SB / FAPF