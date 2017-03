Assurance maladie : les premières mesures annoncées en mai

Lors de ce comité de pilotage, la question de la branche unique de l'assurance maladie a-t-elle été évoquée ?

Jacques Raynal : La branche unique de l'assurance maladie est une question qui est nécessaire et qui va avoir une certaine incidence sur les financements puisqu'il y a des déficits actuels dans les branches maladies. Il faut régler d'abord les déficits, notamment du RSPF et une fois qu'ils seront réglés, nous pourront unifier les branches. Donc techniquement on va avoir un peu de matière à traiter et c'est un petit peu long à prendre, mais c'est quelque chose que l'on va faire.



Certaines longues maladies vont-elles être supprimées de la liste ?

Non. Il va y avoir un toilettage de la liste des longues maladies. On va même probablement y introduire une nouvelle disposition spécifique sous le contrôle d'un médecin conseil de la CPS qui est la prise en charge précoce du diabète. En ce qui concerne l'hypertension artérielle sévère, comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas une longue maladie, c'est un facteur de risque de longue maladie, et elle n'a pas à être dans la liste des longues maladies.



La question de la mise en place d'un médecin référent a-t-elle été abordée ?

Oui. Un texte est en cours d'élaboration sur le médecin référent.



Quand seront prises les premières mesures ?

Nous sommes déjà en cours d'élaboration d'un certain nombre de textes qui sont étudiés depuis 2010. Ce sont des pistes qui ont été tracées depuis longtemps. Je dirais que dès le courant du mois de mai vous devriez voir apparaître des textes sur le médecin référent, dans le domaine de la longue maladie. C'est la branche maladie qui est le plus techniquement réalisable rapidement.