Assises des parents : informer, communiquer et former

PAPEETE, le 25 octobre 2017 - Vendredi dernier, à la présidence, 300 parents se sont réunis aux côtés des professionnels de l'éducation pour la première édition des assises des parents d'élèves. La restitution des travaux a eu lieu ce mercredi à la présidence. Des préconisations ont été retenues suivant les thèmes abordés.



Le rôle des parents, la relation école et famille, le décrochage scolaire, le climat scolaire ou encore la place du handicap à l'école étaient les thèmes retenus pour cette première édition des assises des parents d'élèves. L'événement, organisé par la fédération des associations de parents d'élèves, a réuni 300 parents vendredi dernier.



La restitution des travaux ce mercredi a listé des préconisations pour chacun des thèmes retenus. Si elles diffèrent selon les débats, elles s'orientent toutes dans la même direction : l'information, la communication et la formation doivent être améliorés pour les parents et les enseignants.



Dans la quasi-totalité des ateliers, la voix des parents s'est élevée pour dire que la communication n'était pas toujours évidente avec certains établissements. Les préconisations qui ont été faites dans ce sens sont de choisir des mots et des canaux de communication à la portée de chaque parent d'élève. La communication doit être aussi améliorée entre le corps enseignant et les parents. Les idées émises pour la faciliter sont de mettre en place plus de rencontres, comme par exemple "une fête de rentrée" ou encore des brochures d'information et des espaces dédiés aux parents. Enfin, dans les problématiques soulevées par les ateliers, il est ressorti que les parents d'élèves, comme les enseignants avaient besoin d'être formés. Les participants aux assises souhaitent instaurer des temps de formation pour permettre une meilleure coordination entre les professeurs et les parents d'élèves, mais aussi pour lutter contre le décrochage scolaire et aider les enfants en situation de handicap.



Toutes ces préconisations feront l'objet d'un suivi a assuré le président de la Fapeep, Tepuanui Snow. Certaines devront suivre un schéma institutionnel, en passant par les assises des Outre-mer et d'autres, pourraient être mises en place rapidement.



Cette première édition des assises pourraient ne pas être la dernière. Au vu des échanges lors de la restitution des travaux, de nombreux autres sujets mobilisent les parents d'élèves.