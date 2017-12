Assises : un père incestueux à la barre

Le gynécologue qui s’est, ensuite, présenté devant la cour d’assises, a évoqué les examens pratiqués sur la fille de l’accusé : « même pour moi qui suis médecin, il était très délicat d’examiner cette petite fille pour ne pas rajouter à son traumatisme. » Le praticien a indiqué que l’enfant n’avait plus d’hymen, confirmant la répétition des actes commis par son père.



Après l’audition du médecin, la fille biologique de l’accusée, aujourd’hui âgée de 10 ans, s’est courageusement avancée à la barre. Avec ses mots d’enfant, la victime a évoqué son père, « il est violent et nous tape avec des bouts de bois. » La petite a réitéré les accusations de viol. Face à ces propos, l’accusé a tenté de s’expliquer : « elle est très courageuse de lui dire que je lui ai fait du mal. Les faits dont elle parle sont vrais. Cela a commencé quand je me suis séparé de ma compagne (…) Ce sont des pulsions qui m’ont poussé à faire ça. »



En pleurs, la seconde victime, nièce de l’accusé, a relaté des faits datant de 2011 en entamant son récit par un souffle de colère : « ce qu’il a fait sur moi, c’est dégueulasse. » A l’époque, l’enfant, âgé de 8 ans, passait ses vacances au domicile de son oncle qui la violait et la prenait en photo dans des positions obscènes en échange de petites sommes d’argent. Très éprouvée lors de l’audience, l’adolescente a évoqué sa souffrance : « je voudrais oublier mais je n’y arrive pas. »



L’audition de la mère de la victime, et compagne de l’accusé, était très attendue. Elle a eu lieu en fin de journée et c’est une femme en sanglots qui a répondu aux questions du président. Précisons que, depuis le début de l’affaire, la mère de famille s’est remise en concubinage avec l’accusé. Après de longs silences, elle a admis avoir été au courant des relations entre son conjoint et ses deux nièces et a reconnu qu’elle avait gardé le silence. Elle avait, en revanche, tenu compte des sévices commis sur sa fille puisque c’est elle qui avait porté plainte à la gendarmerie. A la barre, la mère de la victime a nié les violences conjugales pour lesquelles elle avait pourtant été évasanée. Lorsque l’avocat général a évoqué la sortie de prison de l’accusé et leur retour à la vie commune, la femme a déclaré qu’elle « aimait son mari » et qu’elle lui avait pardonné. Durant son audition, la mère de famille a semblé partagée entre un intérêt sincère pour les victimes et la pérennité incompréhensible de l’attachement qu’elle porte au père de ses enfants.



Le procès recommencera ce mardi matin. Cette première journée aura tout de même soulevé un questionnement puisqu’il a été établi que l’accusé, malgré ses 10 condamnations dont une pour des faits similaires en 1998, avait été désigné par les services sociaux comme famille d’accueil.