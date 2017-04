Assemblée : le RMA fait main basse sur les crédits "collaborateurs"

PAPEETE, 20 avril 2017 - Le groupe majoritaire Rassemblement pour une majorité autonomiste s’est arrogé la présidence de 8 des 9 commissions législatives, de la commission permanente et de la Commission de contrôle budgétaire et financier.



La composition des commissions législatives devait être renouvelée au plus tard lors de la deuxième séance de la session administrative. Elle a eu lieu jeudi matin. Compte tenu de sa majorité de 31 élus sur 57, le groupe autonomiste majoritaire (RMA) obtient mécaniquement 5 sièges sur 9 dans chaque commission législative de même qu’au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF), et une majorité de 12 des 21 élus qui siègent à la commission permanente.



Sur le papier, les élus pro-Fritch étaient en mesure de prendre toutes les présidences de commission. Celle de l’agriculture a pourtant été laissée au groupe souverainiste Union pour la démocratie (UPLD). Le groupe autonomiste d’opposition Tahoera’a Huiraatira, à qui la majorité RMA avait cédé la commission de l’agriculture en avril 2016, est privé cette année de présidence de commission.



Une situation qui a valu une timide réprobation de la part du Tahoera’a Thomas Moutame, président de cette commission depuis avril dernier. Il a dénoncé cette décision du groupe majoritaire qui privé le groupe orange de présidence de commission.



Histoire d'argent



Les commissions législatives sont chargées de donner un avis sur les projets ou propositions de textes destinés à être soumis au vote des représentants polynésiens. Elles ont une influence sur les travaux parlementaires de l’Assemblée. Mais s'ajoute une donnée économique non négligeable. Chaque présidence de commission donne droit à une allocation mensuelle en crédits collaborateurs de 1,067 million Fcfp, pour l’élu qui la préside. Cette somme s'ajoute, pour l'élu qui en bénéficie, à l’allocation mensuelle de 533600 Fcfp déjà versée au même titre à chaque représentant polynésien.



Pour les seules présidences de commissions intérieures, le partage opéré jeudi a porté sur un total de 140,8 millions Fcfp d'allocations en crédits collaborateurs pour les 12 mois à venir. Les élus du groupe RMA s’arrogent au total près de 128 millions Fcfp sur cette enveloppe. Et, par un jeu de transferts financiers autorisé par le règlement intérieur de l’Assemblée, via le groupe RMA, c’est le parti politique Tapura Huiraatira qui pourra bénéficier au final d’au plus la moitié de cette enveloppe. Une manne non négligeable à la veille des élections législatives et dans la perspective des élections territoriales de mai 2018.