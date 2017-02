Assassinats, meurtre et coups mortels au menu des jurés de la cour d'assises

PAPEETE, le 12 février 2017 - La première session de l'année de la cour d'assises débute ce lundi au palais de justice de Papeete. Une session particulièrement sanglante où seront jugés dès mardi un viol sur mineur mais aussi cinq homicides, dont celui de cet homme écrasé devant chez lui et traîné sur cinquante mètres en voiture par un mari trompé, en décembre 2014 à Tipaerui.





C'est le cœur bien accroché que les jurés vont devoir aborder la première session de l'année de la cour d'assises de la Polynésie française. Avec comme entrée en matière, dès mardi et jusqu'à la fin de la semaine, deux douloureux dossiers d'assassinats. André A. sera le premier des accusés à se présenter devant le jury populaire. Il est détenu depuis le mois de décembre 2014, mis en examen pour l'assassinat ultra-violent de l'amant de sa femme, un homme de 36 ans.



André A. s'était présenté une première fois, en voiture et pour en découdre, devant le domicile de sa victime à Tipaerui dans l'après-midi du 10 décembre. Armé d'une barre de fer, menaçant de tout brûler, il avait finalement été chassé de la servitude et frappé à coups de poings par un frère de la victime. Insuffisant pour ramener le mari trompé à la raison. Complètement ivre, et après un petit tour en voiture du côté du rond-point de l'ancien hôtel Hilton à Faa'a, l'accusé âgé de 39 ans à l'époque allait revenir sur les lieux du drame pour sceller le sort de son rival. Apercevant sa silhouette au loin, le bourreau allait foncer sur lui au volant de sa voiture jusqu'à l'écraser contre un mur.



Déterminé, le quadragénaire aurait ensuite manœuvré pour lui rouler dessus au sol, lui arrachant un pied au passage et traînant son corps sur une cinquantaine de mètres. Inconnu de la justice jusque-là, inséré socialement et jouissant de toutes ses facultés mentales selon les experts, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès devrait s'achever mercredi.



Deux coups de hâche en pleine tête



C'est un coprahculteur de 64 ans, Tatu T., qui lui succèdera jeudi et vendredi dans le box des accusés. Lui aussi comparaîtra détenu, mis en examen pour l'assassinat à coups de hache de son voisin et neveu, un jeune homme de 34 ans. Les faits s'étaient produits le 14 décembre 2014 à Niau, petit atoll proche de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu. Les deux hommes s'étaient disputés sur fond de consommation excessive d'alcool dans l'après-midi.



A la nuit tombée, et sans crier gare, l'aîné des deux allait surprendre le plus jeune dans son sommeil en lui assénant deux coups de hache en pleine tête. Il était ensuite rentré chez lui comme de si de rien n'était, avant de découvrir l'étendue du massacre le lendemain matin… après avoir bu son café. Le sexagénaire s'était livré dans la foulée au policer municipal de l'atoll. "C'était moi ou lui", expliquera-il en substance aux enquêteurs. Connu pour ses excès de langage et ses colères quand il a bu, il ne s'était néanmoins jamais montré aussi violent auparavant. Jamais condamné, ne souffrant d'aucun troubles mentaux selon les experts, lui aussi encourt la perpétuité.