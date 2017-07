Arue : vente de légumes bio à la mairie

ARUE, le 3 juillet 2017. Une vente de produits maraîchers des jardins partagés de Erima est organisée mardi 4 juillet à 14h dans les jardins de la mairie de Arue.



Plusieurs légumes (salade, concombre, tomate) et des semis et plants (courgette, piment, aubergine, etc.) seront proposés à la vente par les producteurs directement aux consommateurs.



Rappelons que cette opération est possible grâce au projet des « jardins partagés de Arue » initié en 2012 par le service social de la commune de Arue.

Un projet d’insertion et de cohésion familiale destiné aux familles des quartiers prioritaires de la commune pour permettre :

- l’amélioration des repas en y introduisant la consommation de légumes

- de compléter les revenus des familles et de participer à l’insertion

- de développer la dynamique de quartier et de voisinage

- de partager le savoir et développer l’entraide. Ce projet est soutenu par le Contrat de Ville et la Ville de Arue.