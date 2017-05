Arue : un groupe de mama au Heiva des écoles

PAPEETE, le 16 mai 2017. Depuis le 20 avril, un groupe de mama de Arue répètent une chorégraphie de 'ori tahiti à l'école de danse de Teikohai en vue d'une participation au heiva des écoles le vendredi 26 mai.



Cette activité financée conjointement par le Contrat de Ville et la municipalité entre dans le cadre du programme de cohésion sociale de 2017 de la ville de Arue.



L'objectif est d'offrir une activité sociale régulière aux personnes âgées trop souvent isolées par ce type de rendez-vous qui maintient donc un lien et permet aussi de lutter contre l'obésité et le diabète en offrant une activité physique régulière.



Pour ceux qui ne pourront pas être place To'ata, une séance de rattrapage est prévue lors du gala des écoles de danses de Arue le 2 juin au gymnase du complexe Boris Léontieff.