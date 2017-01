Arue : un catamaran suspecté de transporter de la cocaïne arraisonné

ARUE, le 24 janvier 2017 - Un catamaran avec plusieurs individus à son bord et suspecté de transporter de la cocaïne été arraisonné par les douanes de Polynésie française dans la nuit de lundi à mardi, à son arrivée au Yacht Club de Arue.



Certaines sources évoquent plusieurs centaines de kilos de cocaïne saisis.



La douane et son chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants ont passé le catamaran au peigne fin une bonne partie de la nuit, a-t-on appris sur place.



Le catamaran, un Nautitech44 baptisé Mojito, est immatriculé à Fort de France et aurait pu passer par le Panama avant de faire route jusqu'à Tahiti expliquait-on au Yacht Club. L'enquête se poursuit.



Cette opération douanière intervient moins d'une semaine après l'arraisonnement par le Prairial d'un voilier convoyant plus de 400 kilos de cocaïne au large des Marquises.