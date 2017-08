Arue : Le recensement de la population se fera du 17 août au 13 septembre

PAPEETE, le 02 août 2017 - Les 25 agents recenseurs de la commune de Arue ont eu droit à leur premier briefing, mardi matin. Le recensement de la population se déroulera du 17 août au 13 septembre.



Mardi matin, 25 agents recenseurs chargés de la tâche à Arue ont eu droit à leur premier briefing avec deux contrôleurs et un superviseur de l'Institut national de la Statistique et des Etudes économiques, Sylvaine Baur.

Ainsi, selon les informations de la commune de Arue, le recensement de la population aura lieu du 17 août au 13 septembre. Les 25 agents recenseurs assermentés devront, tout d'abord, effectuer quatre demie-journée de formation.

Lors de ces formations, ils apprendront à mener l'interview d'un administré pour un recensement et à remplir efficacement leurs documents. Ils assureront également une reconnaissance sur le terrain et recevront leur équipement, à savoir, tee-shirt, casquette, carnet, "manuel de l'agent recenseur", affichettes...

Aujourd'hui, les 25 agents recenseurs devraient signer leur contrat à durée déterminée. La commune de Arue encourage ses administré à "faire le meilleur accueil à votre agent recenseur". La commune enjoint également les habitants "à attacher on enfermer [leur] chien" afin d'éviter les accidents avec les agents recenseurs.