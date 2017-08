"Art océanien", un site de vente de collections privées pour les amoureux de culture

PAPEETE, le 10 août 2017 - Créé il y a trois ans, le site web "Art océanien" est désormais bien connu des passionnés d'art sous toutes ses formes. Peintures, sculptures, gravures, livres… trouvez en quelques clics des œuvres ou des objets de la région réalisés par votre artiste préféré. Ce mois-ci, 33 tableaux signés Serge Grès sont proposés au public.





Lorsque Michel Cuneo perd son emploi, il décide de créer un site dédié aux passionnés d'art comme lui. "Depuis tout petit, je m'intéresse à tous les arts, en particulier aux arts polynésiens et plus largement à ceux des peuples cousins du bassin Pacifique. J'aime admirer une toile ou toucher la matière d'une sculpture. Si je ne peux pas m'offrir des tableaux de maître ou des pièces exceptionnelles, je me suis dit que je pouvais au moins les voir et les montrer aux autres afin qu'ils en profitent aussi", confie l'homme, le sourire aux lèvres. Il lance alors sur le Net, en août 2014, "Art océanien", une page consacrée à la vente d'œuvres et d'objets d'art réalisés dans la région et appartenant à des particuliers.