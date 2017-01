Arrêt des émissions radio en ondes longues : Fritch a saisi la présidente de France Télévisions

PAPEETE, le 6 janvier 2017. Le président du Pays a écrit un courrier à la présidente de France Télévisions pour lui demander de revenir sur la suppression des émissions radio en ondes longues.



Depuis le 1er décembre, Polynésie 1ère n'émet plus en ondes longues suite à une décision du groupe France Télévisions. Cette décision a un impact sur les habitants des îles éloignées qui ne peuvent plus écouter la radio.



Les ondes longues sont des fréquences qui sont très basses qui ont une capacité de propagation remarquable et sont très adaptées à la géographie de la Polynésie française.



"Le gouvernement a pris connaissance de l’interpellation de l’association Te Tia Ara relative à l’arrêt des émissions radiophoniques en ondes longues (bande AM). Le gouvernement partage totalement les inquiétudes de l’association et plus largement des populations des îles éloignées", indique un communiqué du gouvernement. " De même que l’a fait le le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, sans attendre, a déjà saisi Mme Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, pour lui demander de reconsidérer sa décision."



Le gouvernement souligne : "La dispersion géographique de la Polynésie française ne permet pas à certaines îles éloignées de capter les émissions radiophoniques en modulation de fréquences (bande FM). La bande AM permettait de maintenir le lien social, et surtout de véhiculer les messages d’alerte, notamment à l’approche de cyclones ou de toute autre calamité naturelle. Dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue, le groupe France Télévisions se doit de prendre en compte les particularités géographiques de la Polynésie française et de maintenir ce vecteur d’information unique et indispensable aux populations isolées."



Dans un reportage diffusé cette semaine, Polynésie Première a indiqué que "La majeure partie des îles sont couvertes par la bande FM. Il ya 48 émetteurs mais des zones restent non accessibles. Pour pallier cette suppression (des ondes longues), cinq émetteurs FM ont été déployés dans les archipels. La radio peut alors être captée sur la FM."