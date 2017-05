Armée de terre : bientôt des missions de recrutement dans les îles éloignées

ARUE, le 12 mai 2017 - C'est un des projets phares du Centre d’information et de recrutement des forces armées de Polynésie basé à Arue : aller à la rencontre des jeunes dans les îles éloignées. Le général de brigade Thierry Marchand, sous-directeur en charge du recrutement auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de terre en Polynésie, était en visite au fenua et a fait part de ses objectifs pour le territoire.



Ils sont 300 jeunes Polynésiens à rejoindre les rangs de l'armée de terre chaque année. Un nombre en augmentation depuis 2015 et la vague de recrutements dans l'armée de terre suite aux attentats qu'a connus la France. "Aujourd'hui, nous recrutons 15 000 personnes par an. 10 % d'entre elles viennent des outre-mer et 300 de Polynésie. En 2013, ce chiffre était de 150" , détaille le général de brigade Thierry Marchand, sous-directeur en charge du recrutement, pour la première fois en visite en Polynésie française.



Avec la Réunion, le fenua est le plus gros fournisseurs d'hommes et de femmes pour l'armée. "Je pense que le besoin en soldats va continuer comme ça encore pendant quelques années" , ajoute le général de brigade.



Cette année encore, le Centre d’information et de recrutement des forces armées de Polynésie (Cirfa), situé à Arue, espère voir beaucoup de Polynésiens venir frapper à la porte du centre. Mais le général de brigade Thierry Marchand souhaite aller plus loin.