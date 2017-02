Argentine: Polémique après l'expulsion de trois baigneuses en topless

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 01/02/2017 - Décision de justice, manifestation de femmes seins nus: l'expulsion d'une plage par la police de trois baigneuses en topless a provoqué une polémique en Argentine, pays sud-américain à la culture très machiste.



Le week-end dernier, au coeur de l'été austral, une plage bondée à 500 km au sud de Buenos Aires a été le théâtre d'une scène inhabituelle: une vingtaine de policiers entourant trois femmes qui bronzaient seins nus.



Elles avaient été dénoncées par d'autres baigneurs, cette plage n'étant pas destinée aux nudistes et le topless y étant passible d'une contravention.



Au terme de longues discussions, au milieu d'une foule grandissante prenant la défense de ces femmes ou leur criant de partir, les trois baigneuses ont préféré quitter cette plage "de fascistes", comme ont peut le voir sur la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.



Un juge argentin a décidé mercredi de classer la plainte déposée par un homme, se plaçant du côté des baigneuses pour "faire avancer les libertés individuelles". Il a également appelé la police à la "prudence".



"Le fait qu'une femme soit seins nus ne constitue pas un acte qui cause un préjudice à des tiers, et ne concerne donc pas les magistrats", a argumenté le juge Mario Juliano.



Des groupes féministes ont appelé mardi à une manifestation seins nus à Buenos Aires baptisée "tetazo" (coup de sein).