Argent sale : les entreprises se défendent

PAPEETE, le 30 janvier 2017 -Les banques et entreprises de Polynésie sont-elles complices passives des trafiquants d'ice ? C'est une des implications d'un discours du colonel Caudrelier, commandant des forces de gendarmerie en Polynésie française qui s'exprimait à cœur ouvert à l'occasion des traditionnels vœux de la Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes :assure le colonel.La rédaction de Tahiti Infos a donc contacté plusieurs chefs d'entreprises pour faire le point. Ils restent tous très prudents, mais assurent respecter scrupuleusement les règles de lutte contre l'argent sale.Ainsi le président de la fédération des banques de Polynésie, Christian Carmagnolle, directeur de la Banque de Polynésie, a défendu son industrie sans pour autant nier les faits : i "Ce que dit le colonel est une vérité première. L'argent est dans les banques, donc dire que l'argent des trafics repasse par les banques est une [lapalissade. S'il y avait de la corruption à l'intérieur des banques, nous le saurions, et à ma connaissance il n'y a aucun agent visé pour des faits de corruption. Mais il est important que la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption soit l'affaire de tous, c'est un combat de toute la société."]i Il insiste ainsi sur le fait que les trois banques locales et l'OPT respectent déjà une réglementation stricte pour lutter contre le blanchiment d'argent :Car pour le grand patron,Il souligne également que, malgré la limite des paiements en espèces au-dessus 119 300 Fcfp, le cash n'est pas près de disparaître de notre économie.Du côté des concessionnaires automobiles on est plus choqué par le discours du colonel.s'insurge Gilles Bonvarlet, p-dg de Sodiva, qui contrôle 30 % du marché local.Quand on lui demande si des paiements cash de plusieurs millions ont pu arriver avant le passage de la loi limitant les paiements en espèces, le chef d'entreprise reste ferme :Sébastien Bouzard, le président de la CGPME, a les mêmes arguments :