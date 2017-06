Arabie: la fête de la fin du ramadan célébrée dimanche

Ryad, Arabie saoudite | AFP | samedi 24/06/2017 - La fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du ramadan, le mois de jeûne musulman, sera célébrée à partir de dimanche, ont annoncé samedi les autorités religieuses en Arabie saoudite.



Dans un communiqué du cabinet royal publié par l'agence officielle Spa, les autorités religieuses ont indiqué qu'après l'observation du premier croissant de lune de chawal, le nouveau mois lunaire, dimanche sera le premier jour de la fête du Fitr.



Les Emirats arabes unis et le Koweït ont également annoncé sur leurs agences de presse que dimanche marquerait le début de l'Aïd el-Fitr.



Pendant le ramadan, mois de piété et de prière, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil.