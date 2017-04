Aquathlon – « Aquathlon Orohiti », Frédéric tete sur la plus haute marche du Podium

Si lors de cette rencontre, on pouvait retrouver les grosses têtes du triathlon … Il faut quand même noter la présence d’un grand nombre de nageurs.



Sur l’aquathlon S, c’est le champion, Frédéric Tete qui a mené dès l’épreuve de la natation, il termine donc premier, en bouclant le parcours en 32 minutes et 58 secondes. En seconde position, on retrouve Videau Vianney du CNP qui termine le parcours en 35 minutes et 30 secondes devant Teva Poulain qui complète le podium et finit sa course en 35 minutes et 37 secondes.



Frédéric Tête, vainqueur de l’aquathlon S



« La course s’est très bien passée, c’était difficile parce qu’on n’a pas chômé. Dès la partie natation, on est parti très vite, donc il fallait tenir… On est sorti en groupe de la natation. On était bien entamé et ça a été difficile de prendre chacun son rythme de course à pied, les premiers mètres ont été difficiles et puis finalement, j’ai pris mon rythme »



Chez les femmes, c’est la jeune Mathilde Soulon du CNP qui finit en tête en 40 minutes et 50 secondes, suivit de près Guenaelle Rauby et Bernagout Solene qui bouclent le parcours en 41 minutes et 8 secondes & 41 et 19 secondes pour la troisième.



Mathilde Soulon, 1re féminine



» C’était une course avec beaucoup de natation par rapport à d’habitude… Du coup, j’ai essayé de ne pas prendre de retard par rapport aux premières filles. Il me semble que Soléne est sortie de l’eau avec 1 minute 20 d’avance et Aline aussi est sortie devant… J’ai réussi à les rattraper, mais j’ai eu un peu peur à la fin, car Guenaelle revenait beaucoup en course à pied. Je suis contente quand même, il faisait super chaud et c’est très très difficile de courir. »



Pour le parcours S toujours, mais en équipe cette fois, c’est le Duo Pascal Luciani et Samuel Aragaw qui termine premier en 33 minutes et 46 secondes. En seconde position en retrouve Ralph Tcha et Mikael Cannevet. Finalement, c’est Estival Antoine et Sophie Bouchonnet qui complète le podium par équipe en 34 minutes et 58 secondes.



Pascal Luciani et Samuel Aragaw, premier par équipe



« Je suis très content, j’ai eu un peu de mal en natation… J’ai essayé de suivre le peloton de tête, mais ils sont partis beaucoup trop vite. J’ai donc essayé de gérer ma course en tentant de sortir dans les 10-12 premiers. J’étais un peu à l’arrière, donc il a fait un gros travail derrière pour rattraper tout le monde »



« Je suis content, car même si j’ai eu une séance d’entraînement hier et qu’aujourd’hui, j’étais un peu fatigué, j’ai bien assuré… On peut faire mieux, mais cette course aujourd’hui, c’était un plaisir. »



Sur le parcours XS, on retrouve à la première place Matahiarii Bodin du CNP qui devance Leilani Guerry Wong Foo de Fei Pi. Le premier finit sa course en 20 minutes 44 tandis que la seconde et première féminine boucle le parcours en 22 minutes et 35 secondes. Pour Matahiarii qui revient de NZ, le parcours été vraiment facile et il aurait préféré faire le S mais son âge ne le lui permet pas.



Leilani, 2nd place au scratch et 1ère féminine



« En natation, j’ai essayé de gérer, car à la base, je suis une nageuse. En course à pied, je ne me suis pas trop entraînée, mais comme j’avais déjà le cardio, j’ai gérée ma course au mieux. J’avoue, à la fin, j’étais morte ! J’ai tout donné. »



Sur les courses enfants, on peut noter de belles performances aussi dont celle de Teva Jourdainne de Marara tri qui boucle le parcours des 12-13 ans (300 mètres de natation et 1200 mètres de CAP) en 9 minutes et 19 secondes.



Teva Jourdainne, 1 er Benjamin



« En natation je suis sorti deuxième et en course à pied, j’ai mis un tour au dernier de ma course. Je suis très content ! »



Si les athlètes ont été ravies de la course, les organisateurs se disent eux aussi très satisfait mais regrette tout de même le fait de ne pas avoir prévu de récompenses pour les athlètes du parcours XS.



