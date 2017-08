Après l’enseignement, Maite Ott se lance dans le commerce

PAPEETE, 14 août 2017 - Tiare Tahiti Market, située à Pamatai, a ouvert ses portes le 21 juillet dernier. Cette supérette, adossée à la pharmacie, est un nouveau pari du couple Ott. Maite Ott, professeur de lettres, a attrapé le virus du commerce et s’est lancée dans cette nouvelle voie professionnelle.



Maite Ott profite de la visite du président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et métiers (CCISM) et de ses collaborateurs pour leur demander comment ils trouvent son magasin : " Alors ? Il est beau hein ? " C’est avec fierté qu’ils constatent tout le travail accompli par cette entrepreneuse. La Chambre est intervenu en urgence auprès de ses employés pour leur préparer des formations sur mesure afin qu’ils soient prêts à l’ouverture du Tiare Tahiti Market. Une petite équipe s’était déplacée jusqu’à Pamatai, contempler le travail de Maite Ott et remettre les diplômes à ses employés.



La supérette a ouvert ses portes le 21 juillet dernier. Elle est située sur la route de Pamatai, juste à côté de la pharmacie. Cela faisait huit années que le couple Ott y pensait. Xavier Ott a ouvert la pharmacie avec sa femme en 2013. Maite est alors professeur de lettres. " J’étais passionnée par l’enseignement mais ma passion s’est essoufflée et au bout de 5 ans, ça ne me plaisait plus. Quand on a lancé la pharmacie ensemble, j’ai appris le commerce, à gérer un stock, à mettre les prix ". Ils n’ont aucun employé et s’occupent de tout, ensemble. La passion première de Maite est doucement mise entre parenthèses et elle se prend au jeu du commerce. " Ça change complètement ! " Une autre profession pour une autre vie.



L’idée d’ouvrir une supérette est dans l’esprit du couple depuis plusieurs années. L’ouverture de la pharmacie et son succès auprès de la population les encourage à se lancer. " C’est un projet qui a mûri peu à peu ", explique Maite. En 2015, ils se lancent dans l’aventure. Les difficultés ont été nombreuses : " La méconnaissance au niveau des constructions, du bâtiment, de tout ce qui est administratif… " Mais jamais ils n’ont baissé les bras grâce à leur entourage et aux clients de la pharmacie et à la population, notamment qui attendait l’ouverture de la supérette avec impatience. " On a tenu grâce à la population qui réclamait cette surface commerciale, grâce à la famille qui nous disait de ne pas laisser tomber, et que nous étions proches du but. Notre clientèle aussi. On a 1 600 clients par mois. Ils nous encourageaient donc nous avons tenu ".



Le soutien est aussi venu de la banque qui a suivi le projet et a trouvé des solutions parfois à des problèmes auxquels devaient faire face le couple. Tiare Tahiti Market a ouvert ses portes le 21 juillet dernier. Une grande réussite pour Maite : " J’ai une équipe qui est super. Je réussis et j’avance grâce à cette équipe hyper motivée. Quelques fois, ils restaient là, de nuit, pour mettre en place les produits. C’est une grande fierté d’être tombée sur une si bonne équipe et d’être entourée de gens sur lesquels je peux compter. On ne réussit pas seul. C’est un travail d’équipe, familial aussi. Quand on a un bon noyau familial et une bonne équipe, ça ne peut que marcher ".



Aujourd’hui, elle avoue " manquer de sommeil " mais en riant ! Entreprendre a toujours été quelque chose dont elle avait envie. Pour elle, l’enseignement c’était déjà entreprendre : " Prendre des initiatives, s’occuper de ses élèves, du programme, répondre à leurs besoins… J’avais déjà cette capacité. On pouvait me mettre dans n’importe quel établissement, je me sentais toujours bien. A la tête d’un magasin, je me sens bien aussi. Le lancement, l’implantation, les prix… C’est difficile. On se dit : ça va passer, c’est un rythme à prendre ". Maite Ott regarde avec satisfaction cette nouvelle supérette dont elle est la créatrice et la gérante et cette équipe qui l’entoure : " Je reste positive, j’y crois !"