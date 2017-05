Après Macron : nos politiques préparent les législatives

Nicole Sanquer, Tapura Huiraatira

"Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement"

Emmanuel Macron, que vous souteniez au second tour, a fait 58% des voix. Êtes-vous satisfaits ?

Oui, nous sommes satisfaits car il est vrai que nous avons apporté notre soutien au mouvement En Marche!, et les reports de vote du Tapura ont globalement été suivis.



Vous êtes candidate aux élections législatives. Si vous êtes élue députée, quelle sera votre position à l'Assemblée nationale ?

Le choix a été fait de présenter nos trois candidats sous l'étiquette Tapura Huira'atira bien sûr, et comme nos députés ont pu le démontrer, nous travaillons avec la majorité présidentielle. Mme Sage et M. Tuaiva ont su travailler avec un gouvernement de gauche, et nous allons continuer à travailler avec le gouvernement pour l'intérêt des Polynésiens. Ce qui m'intéresse au niveau du président Emmanuel Macron, c'est qu'il a validé la plupart des points de l'accord de l'Élysée. Ça nous donne une base de travail pour la prochaine mandature et nous sommes dans une continuité du travail de partenariat impulsé par nos parlementaires et le président Édouard Fritch.



Ces résultats semblent indiquer que le Tahoera'a et le Tapura sont très proches en poids électoral. Comment abordez-vous les législatives ?

Oui, sur ma circonscription, la numéro 2, c'est vrai qu'au premier tour Le Pen avait un certain avantage, aujourd'hui il y a une remobilisation des équipes sur le terrain. Mais comme vous pouvez le voir, le candidat Macron a été soutenu par plusieurs partis, donc ces chiffres sont à relativiser. Mais ça nous donne une photographie pour les législatives, qui montre qu'il ne faut pas relâcher nos efforts, il faut aller sur le terrain pour essayer de maintenir une certaine avance."