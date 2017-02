Appel à témoins dans le cadre d'un accident corporel à Faa'a

FAA'A, le 10 février 20147- Dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte pour des faits de blessures involontaires et délit de fuite, la gendarmerie de FAA’A recherche toute personne ayant été témoin, des faits suivants :

Vendredi 3 février 2017 vers 19h50 à Punnauia, à hauteur de la passerelle située face au magasin Carrefour, un accident corporel de la circulation routière impliquant un scooter et un piéton (24 ans) se produit.

Dans une zone éclairée, dans le sens Punaauia-Papeete, un scooter percute un piéton sur un passage protégé et prend la fuite.

Les premières investigations permettent d'orienter les recherches sur un scooter de marque Yamaha, type T-MAX, de couleur foncée. Des débris provenant du deux roues ont été découverts sur les lieux.

Blessée à l’épaule, la victime est évacuée sur le CHPF du Taaone.

Description du mis en cause : Individu de sexe masculin, de forte corpulence, porteur d’un casque intégral.

Toute personne ayant été témoin de l’accident ou susceptible d'apporter des renseignements aux enquêteurs est invitée à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de FAA’A (40 46 72 00) ou avec le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 50 72 09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).