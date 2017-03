Appel à témoin pour retrouver Heitea, 13 ans

FAA'A, le 11/03/2017 - La collégienne résidant à Faa'a a quitté le domicile familial le 8 mars 2017. Depuis ce jour, elle est portée disparue. Heitea Van Bastolaer mesure 1,70 m, de corpulence normale et ses cheveux sont de couleur châtain. Si vous avez des informations la concernant, veuillez contacter la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 47 92 09 depuis PAPEETE et PIRAE.)



Heitea mesure " 1 mètre 70, de corpulence normale, ses cheveux sont de couleur châtain. ses yeux sont de couleur marron. De type polynésien, elle était vêtue d'un bermuda en jean, d'un tee-shirt blanc et porte des savates ", indique le communiqué de la Gendarmerie.



Toute personne ayant vu dernièrement l'intéressée ou en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 47 92 09 depuis PAPEETE et PIRAE.)