Apnée - Championnat de Polynésie : Les Raromata’i en force

L’évènement était co-organisé par la fédération des sports subaquatiques et la mairie de Bora bora, en étroite collaboration avec le club EVO Bora Bora spearfishing. Il a été un franc succès puisque plus d’une trentaine de compétiteurs ont pris part à ces championnats donnant, de ce fait, un nouvel élan à ces disciplines. De plus, les performances réalisées ont été bien supérieures à celles réalisées l’année dernière et on se rapproche petit à petit des minimas pour présenter des équipes aux mondiaux de la discipline dans les prochaines années.



Le principe est simple, il s’agit de rester la tête immergée le plus longtemps possible sous l’œil avisé d’un juge et d’un apnéiste de sécurité. A la sortie, les compétiteurs doivent effectuer un protocole de sortie sans assistance pour que leur performance soit validée. Plusieurs compétiteurs passent la barre des 4 minutes mais seuls 3 dépassent celle des 5 minutes. Dell LAMARTINIERE, champion 2016, est le premier à le faire mais Mikael NEDELLEC des black fins fera beaucoup mieux en sortant à 5 minutes 33 secondes. Denis GROSMAIRE, instructeur d’apnée, la jouera fine en assurant juste 2 secondes de plus pour s’assurer le titre.