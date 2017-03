Apis Porinetia, un collectif d'apiculteurs pour protéger et structurer la filière sur le fenua

Notre association, créée le 2 décembre 2016, a pour but de regrouper les acteurs professionnels de la filière apicole de Polynésie, suite à la mise en sommeil des structures précédemment existantes. Nous sommes actuellement une vingtaine de professionnels et une dizaine d’amateurs. Rainer Selam en est le président, Tanoa Buillard, Benjamin Declume, et Kalaï Selam composent le bureau. Nos membres sont des apiculteurs connus et respectés. Nous invitons les apiculteurs professionnels à nous rejoindre afin de défendre et représenter notre filière. Notre ambition est de structurer celle-ci, d’organiser et de valoriser notre activité, d’établir un cahier des charges des bonnes pratiques apicoles, de créer une dynamique qualitative, de devenir un interlocuteur privilégié auprès des organismes publics, de développer des partenariats avec les organismes scientifiques. Plusieurs d’entre nous sont formateurs auprès du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) sous la houlette de Christophe Bernard.

Comme le répètent tous les experts venus depuis 6 ans, Gilles Fert et Antonio Pajuelo, à l’initiative du syndicat des apiculteurs, puis Jérôme Regnault de l’ANERCEA, Karyne Rogers (GNS NZ), "la Polynésie est épargnée par les maladies qui déciment les colonies dans le monde entier, vous avez un véritable Eden que vous devez protéger". Je rappelle ici que le gouvernement en 2011 a interdit toute importation de matériel apicole, miel, cire, gelée, royale, abeilles, etc, afin de conserver à la Polynésie son statut exceptionnel de territoire exempt de maladies. Ensuite en août 2015, pour combler le déficit en miel, un quota annuel d’importation de 20 tonnes de miel ionisé ainsi que les cires ionisées ont été autorisés. Cette protection doit se prolonger surtout pour préserver les îles encore exemptes de loque comme aux Marquises et certaines iles des Tuamotu.

La loque américaine, présente dans certaines îles depuis longtemps est très difficile à éradiquer mais il est possible de la contenir. A condition bien sûr d’avoir un comportement responsable. Il n’y pas de honte à avoir une ruche atteinte. La ruche doit être brûlée. L’Association APIS se veut solidaire de ses adhérents. Chacun s’engage à déclarer les cas de loque et à détruire ce qui doit l’être. Par solidarité les membres compensent les ruches détruites. Cette solidarité s’appliquera aussi en cas de pertes dues aux intempéries. L’action du territoire a été exemplaire à Tubuai . L’ile était complètement infestée par la loque. Aujourd’hui, grâce au professionnalisme des intervenants, le Service du Développement Rural (SDR), le CFPPA, et plusieurs d’entre nous, elle possède un cheptel sain et très productif. Ce qui n’est pas le cas de Tahiti et de Huahine ; pour des raisons de moyens, et malheureusement aussi à cause du comportement individualiste de quelques uns, qui font courir des risques sanitaires majeurs à l’ensemble du pays. Comme disait Ambre Van Cam (mars 2015), vétérinaire au SDR, « l’administration élabore la réglementation, constate les infractions, mais elle n’a pas le pouvoir d’appliquer les sanctions ». Cependant le pays a le pouvoir et le devoir absolu de maintenir les restrictions sur les importations de cire ionisées, afin de protéger les iles qui sont encore exemptes de la loque. Ce qui est à craindre par ailleurs et surtout c’est le Varroa, ainsi que Aethinia tumida, Troplilaelaps clarae et le frelon asiatique.