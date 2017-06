Aotearoa des adversaires de taille !

Comment vous préparez-vous ?

ME : On économise de l’argent. On s’entraîne beaucoup avec l’équipe. Et on fait attention bien manger.

TJ : J’ai intensifié mon entraînement. En plus des entraînements sur l’eau, je fais beaucoup plus de distance pendant mes courses à pied et je contrôle mon alimentation, mes apports nutritionnels. Il a été difficile d’équilibrer le sport et les études, j’ai dû travailler plus et mieux gérer mon temps.



Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de l’événement ?

ME : Je suis vraiment ravie de revenir à Tahiti où il fait chaud et pas froid, et de voir à nouveau ma famille tahitienne. Mais aussi juste pour être là-bas ramant sur l’eau, ressentir le surf et être entourée par des centaines de rameurs. C’est un environnement très encourageant. Remporter une compétition là-bas vaut mieux que n'importe où ailleurs. Je suis donc impatiente de me confronter aux équipes du monde entier.

TJ: Je suis ravi d'aller à Tahiti, c'est l'endroit idéal pour ramer. Toute notre équipe a beaucoup travaillé, je suis impatient de mettre tout ça en action. Je suis toujours animé par la possibilité de représenter mon pays, et je sais que je prends mon “whanau” ( famille) , mon “hapu” (clan) et mon “iwi” (peuple) avec moi sur ce voyage. “E motu honoa, purutia Aotearoa” (chacun d'entre nous a de la force, lier et tisser ensemble, pour représenter Aotearoa)