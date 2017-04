Anniversaire : 25 ans au service de l'eau

Victor Drollet, releveur

"J'étais standardiste pendant six mois, mais je voulais faire du terrain et j'ai pu changer"

"Au départ j'étais à la mairie de Papeete, et je suis entré à la Polynésienne des Eaux quand elle a pris la régie en 1992. J'étais standardiste pendant six mois, mais je voulais faire du terrain et j'ai pu changer. Je me souviens qu'au début ce n'était pas toujours de tout repos, surtout quand il fallait couper l'eau des mauvais payeurs. Mais quand on allait réparer les casses ou les fuites, on était très bien accueillis ! Maintenant c'est différent, quand on a repris Pirae, en un an il n'y avait plus de problèmes d'eau potable, les gens le voient. Et j'espère que la société va reprendre plus de communes. J'habite à Vairao et on a souvent de l'eau 'milo' !

Aujourd'hui le métier change, on introduit la radio-relève, on teste ça à Papeete. Il n'y a plus besoin d'ouvrir les boîtes et de se pencher pour voir les compteurs, on passe en voiture avec le Nomade et on récupère tous les relevés ! Dans l'équipe il y a beaucoup de nouveaux, les anciens sont repartis dans les bureaux, mais moi je préfère le terrain. Je connais nos clients, pas les ordinateurs !"