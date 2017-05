Animaux abandonnés recherchent familles d'accueil

PAPEETE, le 22 mai 2017 - Les associations protectrices des animaux sont débordées. Chiens et chats abandonnés sont de plus en plus nombreux et les familles d'accueil de plus en plus rares.



"Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Mais je ne peux pas laisser ces animaux dehors." Virginie soupire avant de remettre une poignée de croquettes dans un bol. Un chat au poil roux accourt tout de suite. Depuis plus de dix ans, la jeune femme accueille chez elle des animaux abandonnés.



Dans sa maison de Arue, elle a aujourd'hui douze chats et un chien en convalescence en attendant de retourner chez ses maîtres. "Quand nous sommes arrivés en Polynésie il y a deux ans, nous avions à peine mis la clé dans la serrure que nous entendions déjà un chat miauler derrière nous. C'était le chat des anciens locataires. Ils étaient repartis en France mais n'avaient pas emmené le chat qu'ils avaient adopté ici. Du coup, il s'est installé avec nous" , raconte cette amoureuse des animaux.



Virginie décide alors de s'investir auprès de l'association de défense des animaux Eimeo Animara et de devenir famille d'accueil. Elle reçoit les animaux trouvés dans la rue ou apportés à l'association par les gens qui ne peuvent plus s'en occuper. Virginie et sa famille les nourrissent et s'en occupent comme si c'était les leurs, jusqu'à ce qu'ils partent. "Le but est de les faire adopter, pas de les garder. Les gens contactent l'association et viennent voir les animaux ici. Ensuite, s'ils veulent en adopter un, nous leur faisons un contrat et nous leur donnons des conseils."