And the winner is "Marquises Diving"

PAPEETE, le 10 novembre 2017-

La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a remis hier à la Présidence les prix du Concours de création et développement économique des entreprises dans le domaine du tourisme. Sept lauréats ont été récompensés parmi les onze finalistes encore en lice pour leurs projets porteurs dans le secteur du tourisme. Le vainqueur, Humukohea Kaimuko, s'est vu offrir 5 millions pour son projet "Marquises Diving"



Pour un peu, on se serait presque cru à une cérémonie des Oscar hier à la Présidence lors de la remise des prix, lorsque Nicole Bouteau a annoncé le nom du vainqueur. Suspense, émotion, joie et chant, tout était au rendez-vous lors de l'annonce du 1er prix, attribué au marquisien Humukohea Kaimuko pour son projet "Marquises Diving".

"C'est l'aboutissement de quatre ans de travail, je suis vraiment très heureux ! Ce prix va m'aider à ouvrir le premier club de plongée des Marquises à Hiva oa dès le mois d'avril. Cette activité va permettre de développer l'activité touristique aux Marquises et va aider à faire découvrir la beauté des paysages sous-marins de cet archipel", raconte sourire aux lèvres Humukohea Kaimuko. Après avoir reçu son 1er prix, accompagné d'un chèque de 5 millions de fcp, le marquisien n'a pas hésité à rendre hommage à son archipel en entonnant un chant marquisien.