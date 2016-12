Amigo : la bonne fortune sourit à une joueuse de Moorea

PAPEETE, 22 décembre 2016 - La nouvelle gagnante du jeu Amigo habite Moorea et devrait passer d’agréables fêtes de fin d’année grâce à sa bonne fortune.



Elle a en effet validé quelques bulletins au magasin La Pirogue à Haapiti et le tirage qui a suivi lui a porté chance : elle a trouvé 7 bons numéros sur les 7 tirés au sort, ce qui lui permet de remporter 2.500.000 Fcfp. Comble de la chance, elle a joué pendant une période promotionnelle et, grâce à l’opération spéciale "Gain max x 2", elle a ainsi doublé son gain et empoche finalement 5.000.000 Fcfp. Un voyage au Japon semble déjà planifié afin de bien profiter de ce gain…