Altercation mortelle à Faaone : le jeune mis en cause libre sous contrôle judiciaire

PAPEETE, le 27 avril 2017 - Le jeune homme de 25 ans impliqué dans le décès de son oncle après avoir eu une vive altercation avec lui, samedi dernier à Faaone, a été présenté ce jeudi devant le juge des libertés et de la détention.



Mis en examen lundi pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et incarcéré provisoirement, il a finalement été placé sous contrôle judiciaire, le temps de l'enquête, ce jeudi au terme d'un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Un soulagement pour ses proches venus le soutenir au palais de justice.



Son avocate, Me Pater, a fait valoir les " circonstances particulières " de l'altercation et " l'état particulier dans lequel se trouvait la victime ce soir-là ". Il semblerait en effet que le jeune homme ait eu maille à partir avec son oncle pour le calmer lui-même étant très énervé et qu'il n'y ait eu aucune intention de tuer.



" Il est effondré par ce qu'il s'est passé, c'était son oncle, il regrette son geste, il sait que ce qu'il a fait est grave, qu'une personne est morte et cela il ne s'y attendait pas ", a poursuivi l'avocate devant le juge des libertés et de la détention, arguant que son client était prêt " à porter sa peine " et qu'il ne se soustrairait pas à " ses obligations " devant la justice. Il travaille " régulièrement " et élève un enfant en bas âge.



Le parquet avait requis son maintien en détention provisoire sur la base, notamment, d'une précédente condamnation pour des violences aggravées datant de 2014.