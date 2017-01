All in one au "Hip hop international France" 2017

PAPEETE, le 19 janvier 2017 - Le groupe, ils sont sept danseurs à relever le défi, s’envolera fin mars pour la France. Il est inscrit au concours "Hip hop international". La sélection se déroule en plusieurs phases. La première consiste en deux soirées de concours à Orléans pour le nord et à Marseille pour le sud. Les dix meilleurs groupes retenus s’affronteront à Paris en juin, les 3 meilleurs du rendez-vous parisien partiront à Las Vegas à l’automne. All in one a le niveau et l’envie. Il lui manque le financement.



Le concours de danse Hip hop international est " le plus grand concours de hip hop chorégraphié au monde ", affirment les All in one. " C’est un peu les jeux olympiques de notre discipline " comparent-ils. Pour eux, ils l’annoncent, le simple fait de s’inscrire est " un accomplissement ".



C’est en plus un moyen " de progresser en se confrontant aux meilleurs danseurs du monde ". C’est enfin " avoir l’honneur de représenter la Polynésie, notre jeunesse, notre culture, notre savoir-faire, notre identité propre en France mais aussi dans le monde ".



En Polynésie, le seul concours auquel ils peuvent participer est le Upa nui. Un concours où ils ont obtenu le premier prix en 2016 et le 2ème en 2014. Toujours aussi motivés et unis, ils veulent maintenant aller plus loin. Ils n’avancent pas, sûrs de leur victoire, mais ils avancent convaincus d’être à la hauteur. " On a regardé les prestations des dix meilleurs groupes français de l’édition 2016, on a le niveau. " Ce qui les encourage quels que soient les obstacles qui se dressent.



" Nous souhaitons démontrer aux jeunes maohi qu’avec de la volonté, du courage, du travail et des sacrifices, nous pouvons tous atteindre nos objectifs et nos rêves ", ajoutent-ils.



Pour ce projet ils sont sept, âgés de 19 à 24 ans. Étudiant, professeur de danse ou bien contractuel à l’aéroport de Tahiti, ils sont tous passionnés par la danse. Certains veulent en faire leur métier. Ils passent leur temps libre ensemble à répéter les chorégraphies imaginées par Manava Akau.



Depuis un an, ils ont établi un planning de préparation et d’entraînement. Ils s’envoleront le 25 mars pour la France, direction Orléans. " En fait, il y a d’abord une pré-sélection des groupes inscrits, environ 70. Une pour le sud, à Marseille le 26 mars et une pour le nord, à Orléans, le 2 avril. "



Les dix meilleurs groupes sont invités à se rendre à Paris le 3 juin au Palais des sports. À l’issue de cette soirée, les trois meilleurs groupes de hip hop français rencontrent les groupes internationaux à Las Vegas à l’automne à une date qui reste à déterminer. All in on a établi un budget pour réaliser leur parcours. Il leur faut 4,5 millions jusqu’à Las Vegas. Pour participer à la soirée orléanaise, ils estiment que 2,4 millions seront suffisants. " Nous n’avons pas encore les fonds nécessaires. Nous invitons donc ceux qui veulent nous aider à nous rejoindre ."