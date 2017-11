Air Tahiti Nui propose des nouveaux services "À la carte" en Eco

PAPEETE, le 20/11/2017 - La compagnie Air Tahiti Nui propose depuis quelques jours de nouvelles options payantes afin d'améliorer ses services au sol ou en vol. Ces offres le lounge pass, le priority pass, le web check-in et le délices et champagne sont disponibles pour les passagers de la classe éco sur le site internet de la compagnie au tiare.



Vous êtes fui de faire la queue, vous avez envie de plus de confort et d'une bonne coupe de champagne, dorénavant les passagers en classe éco voyageant avec Air Tahiti Nui (ATN) pourront acheter sur le site internet de la compagnie aérienne ces services, à condition précise le site internet de la compagnie " de disposer d'un billet sous numéro de vol TN ". Les passagers disposant de billets en code share achetés auprès d'une autre compagnie ne peuvent donc pas accéder à ces nouvelles offres.



Si vous optez pour le Lounge pass, il vous permettra d'accéder au tout nouveau salon de l'aéroport de Faa'a bien sûr, mais également dans tous les autres aéroports desservis par ATN. Pour cela, il vous faudra débourser 5000 frs pour profiter du lounge de l'aéroport de Faa'a, mais environ 7200 frs pour se relaxer dans le luxueux lounge de Roissy ou encore environ 4200 frs pour celui d'Auckland, le moins onéreux.



Quant au Priority pass, il donne un accès prioritaire à l'aéroport, notamment à un enregistrement et un embarquement prioritaires. Les tarifs varient également selon les escales, il faudra compter environ 4200 frs pour Auckland et 7200 frs pour Paris.



La compagnie propose une formule Délices et champagne, composée d'une demie bouteille de champagne et de friandises autour de 7000 frs à Papeete ou 7159 frs dans les autres escales et toujours un peu moins cher pour Auckland. Cette offre s'adresse à tous, mais vise notamment les passagers venant passer leur honey moon en Polynésie, le voyage de noces commençant dès l'accès à bord !

Enfin, la compagnie vient de mettre en place un web check-in, avec la possibilité de s’enregistrer de 36 heures jusqu’à 5h avant le départ.



DES AIRS DE DÉJÀ-VU



En lançant ses nouveaux services, la compagnie au tiare est dans une logique de poursuivre son développement et d'anticiper la restructuration qu'entraine le renouvellement de sa flotte avec l'arrivée, progressivement d'ici fin 2019, de ses nouveaux Boeing 787-9 dreamliner. Pour cela, ATN vient de rejoindre Amadeus, le principal fournisseur de solutions informatiques à l'industrie mondiale du tourisme et du voyage. Cette société offre à la compagnie locale l'opportunité de de diversifier son panel de prestations et de services.



Les offres à la carte d'ATN ont des airs de déjà-vu, puisqu'elles sont déjà proposées par de nombreuses compagnies dont les compagnies low cost. En effet, French blue, qui desservira la Polynésie à partir du 11 mai 2018, vend déjà ce genre de prestations sur son site internet. La compagnie Air New Zealand, mise, elle aussi sur le voyage à la carte, en proposant des formules seat+bag ou seat+bag+meal...



La compagnie au tiare réfléchit déjà sur de nouvelles offres inspirées de la culture polynésienne.



Le voyage à la carte semble donc être dans l'air du temps…