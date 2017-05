Air Tahiti : Des vols inter-îles annulés à cause de la grève

PAPEETE,le 16 mai 2017 - Près de la moitié des vols d'air Tahiti ont dû être annulés. Seuls les vols entre Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa pourront être assurés mercredi.



La grève des pompiers territoriaux étant effective depuis mardi 16 mai à minuit, Air Tahiti informe ses passagers qu'ils ne pourront pas assurer tous les vols. En effet, si lundi tous les passagers de la compagnie ont pu être transportés, mardi ce n'était pas la même chanson. " Compte tenu des informations que nous avons sur les grévistes; plus de la moitié de nos vols doivent être annulé. Environ 700 personnes n'auront pas pu voyager mardi. " Explique la communication d'Air Tahiti.



Selon la compagnie aérienne, la journée de mercredi ne sera pas meilleure pour les passagers, en effet "par rapport aux moyens que nous avons eu mardi, une nouvelle annulation de plus de la moitié des vols est à prévoir. Cette fois-ci cela va impacter environ 800 personnes qui ne pourront pas voyager. " Explique la communication.



Par ailleurs, mardi tous les vols prévus vers Ahe, Huahine, Gambier, Manihi, Maupiti, Takaroa, Tikehau et les Marquises ont été annulés. Ainsi, "de manière certaine, nous avons des touristes bloqués dans les îles et nous ne pouvons pas les ramener." Seuls les vols entre Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa pourront être assurés mercredi.