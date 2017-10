Air Moorea condamnée à 1.5 MF d amende pour mise en danger d'autrui

« une sensation de dureté ou d’effort important sur la commande d’aileron en gauchissement. »

« Cet évènement tragique a marqué la Polynésie. La desserte entre les îles est une réalité aussi bien qu’une nécessité. »

"mise en circulation d un aéronef non conforme aux obligations de navigabilité"

"mise en danger d'autrui"

« exposé l’équipage et les passagers à un danger de mort, d’infirmité ou de blessure. »

"mise en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité"

PAPEETE, le 24 octobre 2017- Le tribunal de Papeete donné son délibéré ce matin dans l'affaire d'Air Moorea. La compagnie a été condamnée à 1,5 MF d'amende, le contrôleur de production et le mécanicien ont été condamnés a un an de prison avec sursis et un an d'interdiction d'exercer. Le pilote a été relaxé.L’affaire remonte à l’année 2007 lors du festival de Ua Pou aux Marquises. Alors qu’un équipage de la compagnie effectuait une relève, il avait signalé un problème technique à l’autre équipage, décrivantEn dépit de ce signalement, le pilote avait pris la décision de continuer les vols. L’incident technique avait été signalé deux jours après sa découverte.Cette affaire s’inscrivait dans un contexte particulier car, quatre mois auparavant, un appareil du même type s’était abimé en mer au large de Moorea, tuant tous ses passagers. Comme l’avait indiqué le président du tribunal lors de l'audience,Le tribunal a remis ce matin son délibéré: La compagnie Air Moorea a été condamnée à 1.5 m d amende pour mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. Le pilote a été relaxé.Le contrôleur de production a été condamné à 1 an de prison avec sursis et un an d interdiction d exercer pouretpour avoirLe mécanicien a écopé d'une peine similaire pour le chef de prévention deLire aussi: Air Moorea: peines de prison avec sursis requises pour trois employés