Air France propose Papeete-Paris via Tokyo

Une petite escale au pays du Soleil levant avant de passer quelques jours en France, cela vous tente ? C'est désormais possible avec Air France. La compagnie a annoncé en fin de semaine dernière qu'elle proposait désormais des vols Tahiti-Paris via Tokyo . Le prix du billet est annoncé à partir de 198 591 Fcfp TTC.Le vol entre Papeete et Tokyo et Tokyo et Papeete sera assuré par la compagnie Air Tahiti Nui. Actuellement la compagnie aérienne locale propose deux vols hebdomadaires vers Tokyo les vendredis et les dimanches au départ de Papeete. Une fréquence le mardi est ajoutée entre fin janvier et mi-mars.Le départ de Tokyo se fait tous les lundis et les samedis. La durée du vol est de 12h05 entre Papeete et Tokyo et de 11h10 entre Tokyo et Papeete. Une fréquence le mercredi est ajoutée entre fin janvier et mi-mars.Air Tahiti Nui annonce un prix de billet d'avion à partir de 112 181 Fcfp TTC pour l'aller-retour Papeete-Tokyo. L'offre d'Air France Papeete-Tokyo-Paris semble donc intéressante.Pour le moment, pour acheter ses billets, il faut passer à l'agence d'Air France, Rue Georges Lagarde, ou alors téléphoner au 40 47 47 47. Les billets devraient pouvoir être achetés en ligne prochainement.Selon l'agence d'Air France, les miles sur le tronçon Papeete-Tokyo seront crédités sur Air Tahiti Nui et sur Air France pour le tronçon Tokyo Papeete.Les voyageurs pourront décider de faire une escale de plusieurs jours sur Tokyo sans frais supplémentaires. Ceux qui souhaiteront prendre le vol le jour même pour Paris devront être vigilants. Ils devront en effet changer d'aéroport puisque l'avion d'Air Tahiti Nui arrive à l'aéroport de Narita au Japon tandis que le vol d'Air France décolle de l'aéroport de Haneda. Il est possible d'aller d'un aéroport à l'autre en environ une heure grâce à un train. Le transit direct dans la journée est donc possible.L'aéroport de Narita est situé à plus de 60 km de Tokyo, il faut prévoir entre une et deux heures de trajet quel que soit le moyen de transport pour rejoindre la capitale japonaise. L’aéroport d’Haneda est situé à 30 km au sud-ouest de Tokyo. Il faut compter 30 minutes pour rejoindre la capitale.