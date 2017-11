Air France : la grève prend une nouvelle tournure

Cela fait 17 jours que les PNC d’Air France se sont mis en grève au motif de plusieurs revendications dont la régularité des fiches de paie, les cotisations pour les retraites et la question des effectifs. Les négociations, qui ont repris la semaine dernière, devraient se poursuivre aujourd’hui.



Comme l’a indiqué Alex Hervet, le directeur régional d’Air France, « Après neuf réunions, nous avons proposé une rencontre ce week-end et cela a été refusé. Ce que nous regrettons. Nous avons fait de nouvelles propositions mais, au 16 ème jour de grève, une reprise rapide de l’activité devient impérative pour notre compagnie. Les questions des rotations n'est pas liée à la grève mais à l'arrêt des embauches annoncé avant le dépôt de préavis. Ce jeudi, en comité d'entreprise, la direction a présenté un projet de pérennité de la base PNC de Papeete via une réorganisation des rotations des PNC des bases de Paris et de Papeete. Chacun assurera les vols entre sa base et Los Angeles. Cela ne changera rien au programme des vols. Le processus de consultation du CE est toujours en cours»



La direction réunira ses employés demain matin.