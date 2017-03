Aides aux commerces et aux entreprises : le "oui mais" du CESC

PAPEETE, le 30 mars 2017 - Le président du Pays a saisi en urgence les membres du Conseil économique, social et culturel, afin qu'ils rendent un avis sur la loi du Pays sur le dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et revitalisation des commerces de proximité et des restaurants. Hier, le CESC s'est réuni en séance plénière pour procéder au vote.



Cette loi du Pays regroupe deux dispositifs d'aides inscrites dans le plan de relance économique du Pays. L'une d'entre elles concerne l'aide à l'équipement des petites entreprises et la seconde appuie la création et la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants. Selon la procédure d'urgence, le président du Pays a soumis cette loi à l'avis du Conseil économique, social et culturel (CESC).



Le projet reconduit au sein du même texte ces mesures d'aides où les conditions et les critères d'attribution ont été simplifiés. Ce nouveau texte a aussi pour objet d'aménager et d'adapter le dispositif aux entreprises sinistrées par les intempéries de janvier et février. Sur l'ensemble du projet de loi, le CESC a émis un avis favorable. Cependant, les membres ont accompagné cet avis de recommandations à destination des élus.