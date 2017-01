Aide de l'Etat à la transition énergétique : Maina Sage demande le calendrier

PARIS, le 2 janvier 2016. Maina Sage a interpellé la ministre des Outre-mers pour lui demander "dans quels délais (les) contrats de partenariat" entre l’État et le pays pour la transition énergétique pourront "être signés et entrer en vigueur".



Maina Sage a adressé fin décembre une question à la ministre des outre-mers Ericka Bareigts. La députée rappelle d'abord que la "COP22 qui s’est déroulée à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 (...) a surtout révélé l’ampleur des freins financiers qui faisaient obstacle à l’efficacité de l’action en vue de la mise en place de dispositifs aussi bien d’atténuation que d’adaptation au changement climatique".



Maina Sage a ensuite rappelé la vulnérabilité des "territoires du Pacifique". "À ce titre, la contribution de l’État au service public de l’électricité (CSPE) est capitale pour la transition énergétique dans ces territoires" , souligne-t-elle. "La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique prévoyait la remise d’un rapport sur le sujet avant le 31 décembre 2015. Ce rapport a finalement été remis par le Gouvernement dans la nuit du 15 novembre 2016. Il prévoit, aussi bien pour la Polynésie française que pour la Nouvelle-Calédonie, un contrat de partenariat entre l’État et le pays pour la transition énergétique" . Elle ajoute : "Toutefois, il ne précise pas le calendrier dans lequel de tels contrats pourraient voir le jour."