Aide aux sinistrés : "on attend toujours"

PAPEETE, le 21 mars 2017 - Deux mois jour pour jour après les inondations, la rédaction a souhaité revenir sur la situation d'une famille sinistrée et dresser le bilan des aides accordées aux foyers victimes des intempéries de la fin du mois de janvier.



Deux mois, jour pour jour, après les inondations, Mareva Moerai, guérisseuse, et son compagnon, Amo Tutururii, dorment toujours sous une bâche sur leur terrain de Paea. La visite du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, il y a exactement deux semaines, après que leur situation ait été dénoncée par les médias, n'a strictement rien changé.



Des promesses ont été faites au couple, "on nous a parlé de relogement temporaire en attendant qu'on nous construise un nouveau fare. On nous a aussi promis de l'aide pour détruire les restes de la maison et déblayer le terrain… On attend toujours. On nous réclame des papiers qu'on a perdu dans la boue, on doit tout refaire CPS, RST, Direction des affaires sociales… en attendant on ne peut toujours pas gagner notre vie. On ne peut pas accueillir nos malades sur un matelas sous une bâche", désespère Mareva.

Hier, elle devait se rendre à la mairie pour récupérer des documents qui lui permettront de débloquer sa situation.



Lors de sa visite chez Mareva et Amo, le ministre avait mis en cause la commune, indiquant qu'elle était responsable du dysfonctionnement au niveau de Paea. En effet, sur 58 dossiers de sinistres déclarés à Paea, seuls trois seraient remontés à l' Office polynésien de l'habitat (OPH) et au Pays. De son côté, la commune persiste – dans un droit de réponse daté 13 mars – à dire que "le Pays n'était absolument pas dans l'ignorance de la situation des sinistrés de la commune", puisque selon les informations de la commune de Paea, la délégation présidentielle s'est rendue sur place dès le 22 janvier. Le 23 janvier, les Affaires sociales se seraient rendues à Paea, le 24 les services de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Enfin, la mairie de Paea indique avoir demandé un suivi des agents de l'OPH le 2 février lors d'une réunion de recensement des sinistrés. Or, "jusqu'à la date du 8 mars, aucun agent de cet organisme ne s'est déplacé sur la commune", indique la commune. Ainsi, Jacquie Graffe, le maire de Paea, affirme dans le document qu'"un courrier a été adressé à Monsieur le Ministre du Logement pour lui demander de faire la lumière sur cette situation et de matérialiser le moment du "dysfonctionnement" dans le but que cela ne se reproduise à l'avenir et, surtout, pour mieux répondre aux besoins de la population."